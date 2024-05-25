Какие продукты замедлят старение мозга 25.05.2024, 16:41

Определенные диеты помогут сохранить молодость ума.

Новое исследование, проведенное Университетом Иллинойса и Университетом Небраски-Линкольна, показало, что определенные диеты могут замедлить процесс старения мозга, пишет New Voice.

Исследователи изучили результаты сканирования мозга и данные о питании 100 добровольцев в возрасте от 65 до 75 лет, чтобы найти связь между диетой и старением мозга.

Они обнаружили два типа старения мозга, и замедленное старение было связано с потреблением питательных веществ, аналогичных средиземноморской диете. «Мы изучили биомаркеры питательных веществ, такие как профили жирных кислот, которые полезны для здоровья», — говорит нейробиолог Арон Барби из Университета Иллинойса. Это подтверждает исследования, показывающие положительное влияние средиземноморской диеты.

Вместо анкетирования исследователи проанализировали образцы крови, чтобы найти биомаркеры питательных веществ. Жирные кислоты из рыбы и оливкового масла, антиоксиданты, такие как витамин Е из шпината и миндаля, каротиноиды из моркови и тыквы, и холин из яичных желтков и соевых бобов оказались полезными для замедления старения мозга.

Исследование включало МРТ-сканирование и когнитивные тесты, что позволило оценить как структуру и функции мозга, так и умственную гибкость. «Мы одновременно изучаем структуру, функции и метаболизм мозга, показывая связь между этими аспектами и когнитивными способностями», — говорит Барби.

Исследование добавляет доказательств роли питания в старении мозга. Подобные выводы были сделаны в исследовании 2023 года, которое также связало средиземноморскую диету с замедленным снижением когнитивных функций. В будущем команда планирует провести долгосрочные клинические испытания, чтобы изучить влияние диеты на старение мозга, и возможно, простые изменения в питании могут снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.