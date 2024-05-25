Российский «военкор» признал неприятную для оккупантов правду 25.05.2024, 17:07

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ВСУ переходят в контрнаступление.

Российский пропагандистский Telegram-канал «Рыбарь», близкий к ГРУ, заявил, что ВСУ остановили наступление оккупантов в Харьковской области.

«Мы, наверное, откроем страшную тайну, которую неудобно признавать в ура-патриотическом сегменте. Российские войска закрепились на достигнутых рубежах и частично перешли к обороне, — написал «Рыбарь». — Их задача не погубить людей в штурмовых действиях, а лишить противника инициативы и уничтожить стянутые под Харьков резервы», — объясняет Z-военкор.

Военкор прогнозирует, что «к концу мая ВСУ должны перейти на север от Харькова в контрнаступление».

«Рыбарь» объясняет пробуксовывание российских войск неудобствами ландшафта и силой украинских позиций.

«Продвижение под Липцами осложнено тем, что сами Липцы, Борщевая, Русские и Черкасские Тишки (северные подступы к Харькову) находятся в низине. К юго-востоку от Липцев есть высота 204.7 — возвышенность, с которой открывается вид и на северную границу, и пригороды Харькова. Там оборудован достаточно мощный укрепрайон ВСУ, без взятия которого не удастся продвинуться дальше», — пишет военкор.