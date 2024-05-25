Анонимное анкетирование в Гродненском медуниверситете закончилось скандалом 1 25.05.2024, 17:49

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Студентам предложили оценить качество работ клинических кафедр.

В Гродненском медуниверситете провели «анонимное» анкетирование, а после начали терроризировать студентов за ответы, пишет «Белые Халаты. News».

Листы, в которых предлагалось высказать свое отношение к качеству работы клинических кафедр, раздали студентам нескольких факультетов, в том числе медико-психологического. Заявили, что опрос абсолютно анонимный, и предложили поставить оценку от 1 до 5 баллов по разным параметрам (например — чтение лекций, практические занятия, оснащение и так далее).

Оказалось, что далеко не все учащиеся вуза в восторге от качества обучения, и сейчас администрация медуниверситета ищет тех, кто поставил единицы профильным кафедрам психиатрии и наркологии, а также клинической психодиагностики и психотерапии. Как рассказывают студенты, скорее всего, преподаватели помечали для себя, какая группа сдавала те или иные анонимные опросные листы, поэтому они точно знают, в какой группе учатся недовольные, но пока не вычислили их конкретно.

Преподаватели расспрашивают студентов, предлагая «сдать» тех, кто поставил плохие оценки. На вопрос: «как вышло так, что анонимный опрос привел вас к конкретным группам?» отвечают: «вы же все сами прекрасно понимаете, это — условная анонимность».

В этой некрасивой истории были замешаны: профессор кафедры клинической психодиагностики и психотерапии Елена Королева, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Эдуард Станько, заведующая кафедрой клинической психодиагностики и психотерапии Алена Луговская. Королева и Станько — люди немолодые, хорошо помнящие методы работы и порядки взаимоотношений со студентами, существовавшие еще при СССР. Об уровне профессионализма Алены Луговской говорит, например, такая ее цитата: «у наших бабушек не было депрессий, потому что они были тяжким трудом заняты».