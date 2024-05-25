Сборная Чехии вышла в финал ЧМ по хоккею 2 25.05.2024, 18:05

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Чешские хоккеисты разгромили шведов.

Сборная Чехии вышла в финал домашнего чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Швеции (7:3).

В первом периоде шведы дважды выходили вперед благодаря голам Маркуса Юханссона и Маркуса Петтерссона, но чехи оба раза отыгрывались усилиями Доминика Кубалика и Давида Кампфа.

Во втором периоде сборная Чехии забросила три шайбы в течение трех минут — авторами голов стали Ондржей Каше, Мартин Нечас и Кубалик, оформивший дубль.

Затем у шведов забил Йоэль Эрикссон Эк, на что хозяева турнира ответили дублем Лукаша Седлака. Еще одна шайба Седлака в пустые ворота была не засчитана после видеопросмотра.