Андрей Санников: Ханс-Георг Вик был активным строителем режима Лукашенко 25.05.2024, 18:13

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Именно он заложил основы международного признания диктатора.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников отреагировал в «Фейсбуке» на смерть бывшего немецкого дипломата, экс-главы миссии ОБСЕ в Минске Ханса-Георга Вика:

— Ушла значительная фигура белорусской политической сцены. Именно белорусской, потому как самый важный период на излете его международной карьеры был связан с Беларусью.

Многие положительно оценивают его работу в Беларуси в качестве главы консультативно-наблюдательной миссии ОБСЕ в 1998-2001 гг. Мол, старался, но ничего не смог сделать супротив зверского режима.

У меня другое мнение.

Ханс-Георг Вик был активным строителем этого режима.

Именно он заложил основы международного признания Лукашенко, несмотря на очевидные преступления режима.

Он активно разрушал любые попытки объединения и согласованных действий оппозиции.

Он проводил в Беларуси интересы Германии и России, но никак не Беларуси.

Он умело содействовал сокрытию политических убийств 1999-2000 гг.

Впоследствии Вик достаточно принципиально критиковал режим Лукашенко и его деятельность, но уже не имея возможности на что-либо влиять.

Так сотни бывших дипломатов и политиков вдруг прозревают после завершения своей карьеры, во время которой они делали все, чтобы Лукашенко было хорошо, а Беларуси плохо.

Это не закончилось и по сей день