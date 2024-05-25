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Песков подает сигнал

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 25.05.2024, 18:40
Песков подает сигнал

Почему глава пресс-службы Кремля отрицает мобилизацию.

Песков в очередной раз отверг планы по мобилизации в РФ, на сей раз раскритиковав публикацию в английской Financial Times.

Посмотрим на краткую историю песковского отрицания:

16.02.2022 Песков отрицал планы вторжения РФ в Украину.

24.02. 2022 Путин объявил «спецоперацию» против Украины.

Начиная с мая 2022, Песков регулярно отрицал планы по проведению мобилизации.

Еще 13.09 2022 он уверял, что вопрос о мобилизации не стоит.

21.09.2022 Путин объявил мобилизацию на фронт 300 тыс. человек.

Вывод — своим отрицанием Песков подает сигнал: готовьтесь, так и будет.

Telegram-канал «СерпомПо»

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