Песков подает сигнал
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 25.05.2024, 18:40
Почему глава пресс-службы Кремля отрицает мобилизацию.
Песков в очередной раз отверг планы по мобилизации в РФ, на сей раз раскритиковав публикацию в английской Financial Times.
Посмотрим на краткую историю песковского отрицания:
16.02.2022 Песков отрицал планы вторжения РФ в Украину.
24.02. 2022 Путин объявил «спецоперацию» против Украины.
Начиная с мая 2022, Песков регулярно отрицал планы по проведению мобилизации.
Еще 13.09 2022 он уверял, что вопрос о мобилизации не стоит.
21.09.2022 Путин объявил мобилизацию на фронт 300 тыс. человек.
Вывод — своим отрицанием Песков подает сигнал: готовьтесь, так и будет.
Telegram-канал «СерпомПо»