NYT: Беспилотники спасли Украину 25.05.2024, 19:22

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У ВСУ был острый дефицит боеприпасов.

Беспилотники стали спасательным кругом для украинской армии, которая вынуждена воевать против превосходящих сил агрессора, имея острый дефицит артиллерийских боеприпасов и солдат. Об этом говорится в репортажной статье The New York Times.

Корреспондент издания ознакомился с работой подразделения беспилотной авиации под руководством 33-летнего старшего лейтенанта Юрия Федоренко, широко известного под позывным «Ахилл». В течение нескольких месяцев его группы беспилотников, входящие в состав 92-й десантно-штурмовой бригады, заполняли бреши в украинской обороне, сдерживая российское нашествие, нацелившееся на Часов Яр.

«Команды работают день и ночь, атакуя российскую бронетехнику, сбрасывая взрывчатку на российские позиции и используя свои беспилотники, чтобы переправлять снабжение украинским солдатам вдоль линии фронта», - пишет NYT.

По словам «Ахилла», без дронов Украина уже бы потерпела поражение в войне, и россияне были бы в Киеве. Военный с гордостью показал журналистам свои мастерские, где инженеры дорабатывают и тестируют дроны. Вместе с тем он выразил гнев и разочарование по поводу нарушенных обещаний западных союзников и потерь, которые, по его словам, Украина понесла в результате.

«Мы имеем абсолютно абсурдную ситуацию. Представьте себе боксерский поединок, где есть равные боксеры, но один из них может ударить один раз, а его соперник - 10 раз. Это абсолютный театр абсурда», - говорит «Ахилл», комментируя многомесячную остановку поставок оружия из США.

По его словам, боевые действия на восточном фронте никогда не были такими жестокими, как сейчас. С тех пор, как в сентябре впервые почувствовалась нехватка артиллерийских снарядов, украинская армия постоянно теряла позиции перед неустанной и все большей атакой России.

Зимой украинцам удалось предотвратить большой прорыв россиян, но в конце февраля россияне начали тотальное наступление на Часов Яр, сказал «Ахилл». С помощью своих разведывательных беспилотников он видел, как российские солдаты скапливались.

«Я понял, что они идут», - сказал он. Но без достаточного количества артиллерийских снарядов украинцы не могли поразить российские тыловые пути снабжения, как они обычно делали, чтобы предупредить атаку.

По словам «Ахилла», россияне шли шаг за шагом, занимая одну позицию за другой. «Это произошло после того, как у нас не хватало боеприпасов, а нашей артиллерии не из чего было стрелять», - продолжил он. По его словам, пушки стреляли только по два снаряда в день, тогда как они должны были стрелять не менее 30.

В середине апреля, по словам «Ахилла», россияне совершили очередной штурм в сторону Часового Яра с 30 танками и бронетехникой. ВСУ смогли подбить не менее 22 машин, но из-за нехватки артиллерии большинство ударов наносили группы беспилотников. Это были не только дроны-камикадзе, но и дроны, которые сбрасывали мины на пути российской бронетехники. Некоторые машины также были поражены украинской пехотой из противотанкового оружия.

«Все, что мы можем сделать сейчас, имея беспилотники, которые у нас есть, это замедлить их продвижение», - сказал военный.