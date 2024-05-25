УЕФА предупредил лукашистов 2 25.05.2024, 19:44

1,906

Под санкциями могут оказаться АБФФ и белорусские футбольные клубы.

После февраля 2022 года так называемая «Белтелерадиокомпания» (по факту – холдинг, который занимается пропагандой в интересах режима Лукашенко) находится под санкциями ряда стран, пишет «Трибуна».

Причина – война против Украины, которую Россия ведет при поддержке лукашистов. Когда санкции ввела и Швейцария, в чьей юрисдикции находятся ФИФА и УЕФА, эти футбольные организации запретили телерадиокомпании показывать топ-турниры, правами на которые они владеют. Однако режимных чинуш это не пугает. Они хотят показать чемпионат Европы по футболу-2024, несмотря на запрет правообладателя. Подобный «трюк» уже совершался, однако в этот раз, по информации «Трибуны», он может иметь серьезные последствия. Пускай даже не для БТРК.

Еще в январе 2023 года лукашисты приняли нечто, что называют законом, – «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности». Документ, который одобрил и подписал диктатор, предполагает создание списка объектов интеллектуальной собственности, которые принадлежат правообладателям из недружественных, по мнению лукашистов, стран, и которые можно использовать без разрешения этих правообладателей.

Так называемому министерству информации Лукашенко разрешено пополнять этот список, если правообладатель из «иностранного государства, совершающего недружественные действия», запретил или не разрешил трансляцию, однако она необходима для «создания условий для повышения уровня информационной безопасности», «развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества» или «обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни».

Так в Беларуси уже «разрешили» транслировать чемпионат Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. А вот УЕФА на это разрешения на давал.

Один футбольный турнир лукашисты уже «запиратили». Речь о чемпионате мира по пляжному футболу, который проходил в феврале этого года. Его показали на режимном ТВ, не получив разрешения у правообладателя, которым являлся ФИФА.

Что касается Евро-2024, то и его показ пока планируется на канале «Беларусь 5». Это нам подтвердили несколько не связанных друг с другом источников на БТРК. Сколько хотят украсть матчей, в записи или в прямом эфире, – эти детали пока неизвестны.

При этом 6 сентября 2023 года председатель телерадиокомпании пропагандист Иван Эйсмонт говорил, что «про чемпионат Европы пока не думали, но, мне кажется, не будем показывать, пока разговоров об этом нет». Похоже, что официальное разрешение заняться пиратством скорректировало эту позицию.

Однако возникла проблема. В УЕФА обратили внимание на вольное отношение лукашистов к авторскому праву и решили действовать на упреждение. По нашим данным, между БТРК и УЕФА ведется переписка насчет Евро-2024, в которой футбольный союз предупреждает пропагандистов о намерении защищать свою интеллектуальную собственность. В условиях беззакония, которое сегодня царит в Беларуси, лукашенковские телевизионщики могли бы спокойно посмеиваться над угрозами европейских структур, однако в УЕФА обещают несимметричный ответ – грозят применить санкции к АБФФ и белорусским участникам еврокубков.

Если лукашенковское ТВ все же покажет чемпионат Европы, УЕФА оставляет за собой право лишить всех выплат клубы, которые будут играть в еврокубковой кампании-2024/25. Минское «Динамо» стартует в Лиге чемпионов, «Неман», «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» – в Лиге конференций.

Обычно белорусские клубы всерьез рассчитывают на еврокубковые деньги. Все-таки это одна из реальных возможностей заработать самостоятельно, а не выпрашивать финансирования из режимного бюджета. Например, в кампании-2022/23 Солигорск заработал 1 миллион евро, минское «Динамо» – 550 тысяч, БАТЭ – 500 тысяч. И это с учетом того, что никто из них и близко не подобрался к групповому раунду. Вообще, ежегодно клубы из Беларуси зарабатывают с помощью УЕФА 1,5-2 миллиона евро.

Также, по нашим данным, велика вероятность, что в случае режимного пиратства всех денег от УЕФА лишится и Белорусская федерация футбола, а эти поступления как раз и составляют основу бюджета. Ежегодно от европейцев на счет АБФФ приходит примерно 10 миллионов евро.

В УЕФА предложили лукашенковской телерадиокомпании подумать о последствиях если не для себя, то для других. Однако режимники далеко не всегда руководствуются общепринятым здравым смыслом.