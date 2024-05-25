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Глава МИД Чехии призвал не вестись на «сказки о мире» от Путина

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  • 25.05.2024, 19:54
  • 1,054
Глава МИД Чехии призвал не вестись на «сказки о мире» от Путина
Ян Липавский

И призвал усилить поддержку Украины.

Вчера российский диктатор Путин «сигнализировал» о якобы желании мира, а сегодня Россия ударила по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове. Поэтому не нужно вестись на российские «сказки о мире».

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети X.

«Пятница - кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота - бомбардировка гипермаркета, полного гражданских. Не ведитесь на кремлевские сказки. На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма», - написал Липавский.

Как известно, вчера издание Reuters со ссылкой на российские анонимные источники рассказало, что Путин якобы хочет заморозить войну в Украине в пределах нынешних линий фронта.

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