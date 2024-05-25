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«Крепкие хозяйственники» — странные существа»

  • 25.05.2024, 20:28
  • 1,054
«Крепкие хозяйственники» — странные существа»

Как власти стимулируют выезд молодежи из страны.

Лукашисты гордятся таким совковым рудиментом, как студотряды, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Молодёжь, которая должна сосредоточится на получении образования, занимается неквалифицированным трудом. Так режим Лукашенко пытается бороться с нехваткой рабочей силы.

Крепкие хозяйственники — странные существа. Эти же стройотряды они спокойно отправляют в Россию поработать на БАМе, КАМАЗЕ, в больницах, детских лагерях и т.д.. Пытаются заработать на них, но в итоге организовывают отток рабочей силы.

Белорусские студотряды работают в небедных регионах РФ, и рашисты с радостью склоняют белорусскую молодёжь к переезду. Учитывая нищенские зарплаты в лукашенковском «раю», те с радостью соглашаются.

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