«Крепкие хозяйственники» — странные существа»
- 25.05.2024, 20:28
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Как власти стимулируют выезд молодежи из страны.
Лукашисты гордятся таким совковым рудиментом, как студотряды, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Молодёжь, которая должна сосредоточится на получении образования, занимается неквалифицированным трудом. Так режим Лукашенко пытается бороться с нехваткой рабочей силы.
Крепкие хозяйственники — странные существа. Эти же стройотряды они спокойно отправляют в Россию поработать на БАМе, КАМАЗЕ, в больницах, детских лагерях и т.д.. Пытаются заработать на них, но в итоге организовывают отток рабочей силы.
Белорусские студотряды работают в небедных регионах РФ, и рашисты с радостью склоняют белорусскую молодёжь к переезду. Учитывая нищенские зарплаты в лукашенковском «раю», те с радостью соглашаются.