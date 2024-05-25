Французские эксперты рассказали, с какой целю ВСУ бьют по военным объектам в Крыму 1 25.05.2024, 21:41

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Есть целый ряд причин.

Французские эксперты считают, что целей ударов ВСУ по оккупированному Крыму может быть много, несмотря на то, что перспектива его освобождения сейчас представляется отдаленной.

Опрошенные газетой Le Monde эксперты считают, что одной из целей является вынуждать Черноморский флот РФ держаться подальше от запада Черного моря и не угрожать судоходству в Одессе, нарушать снабжение российской армии на материковой части Украины. Но главное - это создать безопасные условия для поступления современных истребителей F-16.

«Россияне используют свои возможности наблюдения в Крыму, чтобы узнавать о происходящем в западной Украине. Исключительно важно сломать эти инструменты, чтобы россияне не увидели прибытие F-16 в реальном времени, что позволило бы им отреагировать», - объяснил эксперт по международным рискам Стефан Одран.

Удары по целям в Крыму не обостряют дефицит боеприпасов, который есть у ВСУ на фронте, поскольку дроны большой дальности и крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow для применения на фронте не предназначены, пояснил научный директор Института стратегических и оборонных исследований Тибо Фуйе.