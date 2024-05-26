Молдова запросила экстрадицию олигарха Шора из России 26.05.2024, 2:11

Илан Шор

Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Он — один из бенефициаров хищения миллиарда долларов из банковской системы страны.

Кишинев запросил у Москвы экстрадицию беглого молдавского олигарха Илана Шора, который заочно приговорен в Молдове к 15 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщила министр юстиции страны Вероника Михайлов-Морару, сообщает «Радио Свобода».

Она также прокомментировала публикации в СМИ о том, что у Шора есть российское гражданство.

«Министерство юстиции официально об этом не проинформировано. Если нас официально уведомят о том, что он также имеет гражданство другого государства, мы проанализируем обстоятельства и посмотрим процессуально, как действовать», – сказала Михайлов-Морару.

О получении гражданства Шор ранее в мае рассказал российскому блогеру Стасу Васильеву. Гражданство России стало для Шора третьим: после гражданства Молдовы и Израиля.

Суд в Молдове вынес заочный приговор лидеру оппозиционной партии «Шор» в апреле 2023 года. Следственные органы установили, что Шор был одним из основных участников и бенефициаров хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Шор был акционером двух банков, которые позднее были ликвидированы. Среди соучастников крупнейшего в истории Молдовы хищения также фигурирует беглый олигарх Владимир Плахотнюк.