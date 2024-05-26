Лукашенко лебезил перед новым министром обороны РФ 4 26.05.2024, 11:18

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А Путин не удержался от воздушного поцелуя.

23-24 мая Владимир Путин находился с визитом в Беларуси. Его переговоры с Александром Лукашенко получились довольно загадочными и странными.

Сайт udf выделил несколько моментов из визита правителя России.

Путин вновь не удержался в аэропорту от воздушного поцелуя

В Минске правитель России выглядел очень расслабленным, заметно было, что он чувствует, что находится на подконтрольной ему территории. Неудивительно, что по прилету Владимир Путин повторил свой трюк образца декабря 2022 года.

Попробовав преподнесенный каравай и взяв цветы, политик послал воздушный поцелуй одной из двух девушек.

Лукашенко приветствовал нового министра обороны РФ двумя руками

Совсем недавно в России новым министром обороны был назначен Андрей Белоусов. Он также был в Минске в составе делегации РФ, но ни одного комментария журналистам новый министр так и не дал (Белоусов не дает интервью с момента назначения).

Лукашенко приветствовал чиновника в Минск довольно подобострастно: при рукопожатии схватил Белоусова двумя руками.