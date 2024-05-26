Ракеты ATACMS разгромили центр связи ФСБ в Крыму 26.05.2024, 13:55

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Появились спутниковые фото последствий удара.

В Сети появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия удара ВСУ по пункту связи ФСБ РФ вблизи села Семидворье под Алуштой.

Об этом сообщает проект «Схемы» издания «Радио Свобода», в распоряжении которого оказались снимки со спутника.

На опубликованных снимках показана военная часть 28735, на территории которой расположено несколько зданий, получивших серьезные повреждения.

Здания использовались для размещения соответствующего оборудования для обработки сигналов и настроек антенны космической связи.

Кроме того, движение сопротивления «Атеш» сообщало, что в результате этого удара три военных погибли.

Напомним, что удар был нанесен по территории воинской части 23 мая 2024 года.

📡Українські військові ймовірно влучили по російському вузлу звʼязку під Алуштою в окупованому Криму – супутникові знімки. pic.twitter.com/hy4VDpBg3J — Схеми (@cxemu) May 25, 2024

Тогда Telegram-канал «Крымский ветер» утверждал, что не менее шести ракет ATACMS попали в центр связи российской армии.

Согласно поступившей информации, могли быть поражены антенны из состава связи, но на спутниковых снимках повреждений антенн не заметно.

Пока неизвестно, как повлияют повреждения на работоспособность комплекса, но можно констатировать факт, что их функционирование уже ограничено.