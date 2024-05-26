В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста 3 26.05.2024, 14:48

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По этому мосту идут поставки военных грузов для оккупантов в Крыму.

В российском Ростове сухогруз из-за неисправности врезался в пролет разводного железнодорожного моста через реку Дон. В результате неудачной «остановки» у судна снесло рубку и ходовой мостик.

Как сообщают российские паблики, авария случилась с сухогрузом Zelenga и железнодорожным мостом, важным для логистики оккупантов в Крыму.

По словам свидетелей, сухогруз Zelenga по неизвестной причине, вместо того, чтобы двигаться по середине реки, сошел на мелководье, после чего врезался в разводной мост.

Предварительно, теплоход потерял управление из-за неисправности двигателя. В результате аварии на сухогрузе были смяты капитанский мостик и рубка. Информации о пострадавших пока нет.

Как отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, именно этот мост активно завязан на логистике в Крыму. Конечно, оккупанты не используют его для гражданского населения.

«В любом случае, сегодня без железной дороги. И минус судно торгового флота россиян», – подытожил последствия речного ДТП в Ростове Андрющенко.