Сельчане бегут из деревень 11 26.05.2024, 18:31

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Яркий пример из Брестской области.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Лев:

- Лукашистская БелТА в очередной раз прокололась, рассказывая о выпускном в Почаповской средней школе Барановичского района. Было аж двое выпускников.

Всего в школе учатся 35 детей из агрогородка Почапова и соседних деревень. Администрация пригласила выпускников 1974-го года. Тогда выпускалось два класса. Несмотря на то, что многие не смогли присутствовать на 50-летие выпускного, пришло около двух десятков человек.

Когда Лукашенко узурпировал власть, в Почаповичах жило более 300 человек, сейчас осталось меньше половины. Вопиющий факт «процветания» белорусской деревни.

Люди бегут от рабского труда и нищенских зарплат. Сельское хозяйство душит коррупция «крэпких» хозяйственников и санкции. Скоро белорусская деревня останется совсем без людей.

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