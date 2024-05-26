Швеция завоевала бронзу ЧМ-2024 по хоккею
- 26.05.2024, 18:58
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Сборная Швеции трижды забросила канадцам в третьем периоде.
Сборная Швеции одолела команду Канады в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2024 в Чехии — 4:2, отмечает «Прессбол».
За золото сразятся хозяева турнира чехи и швейцарцы.
Финал стартует в 21.20 по минскому времени.
Швеция — Канада — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Шайбы: 1:0 — Грундстрем (Лин.Юханссон, Далин, 12.05). 1:1 — Козенс (Олексяк, Манджапане, 22.41). 1:2 — Дюбуа (Хагель, Таварес, 44.18). 2:2 — Карлссон (Бураковски, М.Юханссон, 49.35). 3:2 — Грундстрем (53.42). 4:2 — М.Юханссон (Бродин, 59.55 — п.в.).