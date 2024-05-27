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Украинские дроны атаковали нефтебазу в Орловской области

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  • 27.05.2024, 7:35
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Украинские дроны атаковали нефтебазу в Орловской области
Коллаж: Главред, фото: Astra, 22 отдельная механизированная бригада

Начался пожар.

Губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил о ночной атаке дронов — в городе Ливны произошло падение двух БпЛА на территорию нефтебазы.

Местные жители также сообщили о пожаре на Ливенской нефтебазе.

Чиновник также сообщил, что на месте происшествия погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.

Telegram-канал ASTRA опубликовал предполагаемое фото топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области после атаки БПЛА.

Отмечается, что станция находится на улице Фрунзе, в непосредственной близости от Ливенской нефтебазы.

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