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Сборная Чехии выиграла ЧМ по хоккею

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  • 27.05.2024, 7:52
  • 1,484
Сборная Чехии выиграла ЧМ по хоккею

Впервые с 2010 года.

Вчера, 26-го мая, был завершен чемпионат мира по хоккею. Финальный матч был проведен в Праге. Сборная Чехии встречалась со сборной Швейцарии.

Чехи одержали победу со счетом 2:0 в этом матче. Первый период прошел без шайб. Второй игровой отрезок так же оказался безрезультативным. В середине третьего периода была заброшена победная шайба. Ее автором стал Давид Пастрняк. Под занавес матча отличился Давид Кампф

Таким образом, сборная Чехии стала чемпионом мира. Она завоевала титул впервые с 2010-го года.  

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