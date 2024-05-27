В Челябинске местные жители расстреляли «вагнеровцев» 27.05.2024, 8:22

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иллюстративное фото

В городе идет настоящая война.

В Челябинске бывшие наемники из ЧВК «Вагнер» объявили «войну» местным жителям.

Со вчерашнего вечера в городе усиление: на ноги подняты бойцы спецслужб и тяжелых формирований, пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»:

— По данным собеседника, конфликт произошел между местными жителями якобы из-за того, что были оскорблены бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». После этого между двумя компаниями (одни были в камуфляже) произошла драка, где сначала наемники одержали верх. Но очень скоро в Ленинский район города, где случился конфликт, на двух машинах приехало подкрепление их оппонентов. Молодчики расстреляли «музыкантов» из травматического оружия. За медицинской помощью обратились как минимум двое наемников.

После случившегося бывшие участники ЧВК «Вагнер» кинули клич о помощи и в Челябинск стали стягиваться наемники с боевым опытом со всей округи. В своих чатах они обсуждают облавы на местных «бандитов» и обидчиков, расстрелявших «братьев».