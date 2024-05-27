The Guardian: Терпение Путина лопнуло 27.05.2024, 10:01

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Глава Кремля развязал руки ФСБ.

Правитель России Владимир Путин начал масштабные кадровые чистки в оборонных ведомствах. Решения диктатора удивляют даже его окружение.

Как говорится в материале The Guardian после увольнения министра обороны Сергея Шойгу, ФСБ России расследовала ряд дел о коррупции на высоком уровне против его заместителей и топ-менеджеров министерства. Многие инсайдеры сейчас называют это чисткой в министерстве обороны.

ФСБ хочет наград и повышений

Теперь ведомством руководит экономист Андрей Белоусов. Путин поручил ему уменьшить коррупцию и оптимизировать военное производство для длительной войны против Украины.

Но бывшие чиновники обороны и Кремля, бывшие офицеры и иностранные наблюдатели заявили, что, вероятно, отставка Шойгу позволила ФСБ ликвидировать влиятельных чиновников во власти.

«ФСБ наконец взялась за министерство обороны и генеральный штаб», - сказал капитан Джон Форман, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве.

Он считает, что аресты могут продолжиться после того, как «терпение Путина наконец лопнуло».

«Шойгу в основном держал ФСБ подальше от министерства в течение всего своего пребывания в должности, арестов было очень мало. Если ФСБ озлобилась, кто знает, как далеко они зайдут», - сказал он.

Во время войны в Украине Шойгу и Герсасимов подвергались критике со стороны провоенных сторонников неудач армии и их неспособности искоренить распространенную коррупцию в вооруженных силах. Прошлым летом это недовольство достигло апогея, когда главарь «Вагнера» Евгений Пригожин инициировал неудачное восстание против военного руководства.

В России глубокое межведомственное соперничество, и устранение Шойгу, возможно, дало следователям в ФСБ и следственном комитете возможность взяться за уголовные дела против высшего руководства, пытаясь получить повышение и похвалу.

«Посадить в тюрьму настоящего живого заместителя министра обороны - мечта любого следователя, это круто, это мечта всей жизни. За это ты получаешь новые погоны, повышение, какую-то награду. За это можно заработать репутацию», - сказал один из бывших чиновников Кремля.

В случае уголовного преследования на высоком уровне, вероятно, проинформируют лично Путина. Маловероятно, что коррупционные дела были инициированы самим Кремлем.

Чистки продолжаются

В течение месяца четыре высокопоставленных чиновника МО были арестованы по обвинениям в коррупции, что стало самой значительной репрессией в министерстве обороны за последние годы. Чистка началась 23 апреля с шокового ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Кремль в четверг опроверг любые предположения о репрессиях в министерстве обороны.

«Борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянная работа», - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Иванов был многолетним доверенным лицом и протеже Сергея Шойгу. Считается, что его задержание заложило основу для увольнения Шойгу,.

В последующие недели были задержаны дополнительные высокопоставленные чиновники. Среди них - начальник управления кадров министерства Юрий Кузнецов и начальник управления связи Генштаба РФ Вадим Шамарин. Через несколько часов после задержания Шамарина в четверг Следственный комитет России также сообщил о задержании еще одного чиновника Минобороны - Владимира Вертелецкого, который возглавлял отдел в департаменте гособоронзаказа ведомства.

Ранее в этом месяце Кремль объявил, что главный российский генерал Валерий Герасимов, начальник Генштаба, сохранит свою должность. Впрочем, арест Шамарина, прямого заместителя Герасимова, может ослабить позиции генерала в военной иерархии.

«Вероятность увольнения Герасимова возросла», - сказал Форман.

Бывший чиновник обороны сказал, что аресты показали, что баланс сил изменился в пользу российских служб безопасности, в то время как армия выглядит в хаотичной.

«Управление контрразведки ФСБ (1-е управление) становится все более мощным. Сейчас они держат все карты и закручивают гайки. Дело не в том, что приход Белоусова привел к чисткам», - сказал чиновник, который тесно сотрудничал с Ивановым и Шойгу.

Российская прокуратура также взялась за высокопоставленного генерала, наиболее известного своей критикой Шойгу и Герасимова. Генерал-майор Иван Попов, который командовал 58-й общевойсковой группировкой, заявил прошлым летом, что его уволили после того, как он рассказал о проблемах на поле боя, в частности об отсутствии контрбатарейного огня, а также о потерях. Попова обвиняют в краже металла на 100 миллионов рублей. Его арестовали во вторник и поместили в СИЗО.

Аресты связаны с Украиной

Глеб Ирисов, бывший лейтенант ВВС России, который оставил военную службу в 2020 году, сказал, что перед арестами разговаривал с источником в ФСБ, который сообщил ему, что чистка в министерстве обороны будет вызвана главным образом неудачами в Украине.

«При Сергее Шойгу министерство обороны попало под сильное влияние его личной сети. От старших командиров до низшего состава ключевые должности занимали избранники Шойгу - друзья или друзья друзей друзей. Он даже создал многочисленные должности заместителей специально для своих союзников», - сказал Ирисов.

Среди них - любовница Сергея Шойгу, которая возглавляла компании, которые зарабатывали миллионы рублей на контрактах с Минобороны. Ирисов сказал, что он регулярно обнаруживает некачественное оборудование в армии, включая лампочки, которые плавятся на сверхзвуковых скоростях во время полета на современном российском истребителе Су-35, а также плохие грузовики и системы ПВО, которые не могут сбивать современные беспилотники. Он сказал, что частично их недостатки являются результатом коррупции во времена Шойгу.

«Общее качество военных пострадало из-за того, что средства регулярно разворовывались. Военные учения часто существовали только на бумаге, поскольку выделенные деньги выводились», - сказал Ирисов.