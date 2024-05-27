Появилось видео расстрела «вагнеровцев» в Челябинске 27.05.2024, 12:18

1,616

В городе идет «криминальная война».

Опубликовано видео расстрела наемников из ЧВК «Вагнер» в российском Челябинске. В городе продолжаются разборки.

Конфликт произошел между местными жителями якобы из-за того, что были оскорблены бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». После этого между двумя компаниями (одни были в камуфляже) произошла драка, где сначала наемники одержали верх.

Но очень скоро в Ленинский район города, где случился конфликт, на двух машинах приехало подкрепление их оппонентов. Неизвестные расстреляли «музыкантов» из травматического оружия. За медицинской помощью обратились как минимум двое наемников.