Дворец Путина мог стать целью украинских дронов 27.05.2024, 13:45

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БПЛА атаковали Геленджик.

Минувшей ночью украинские дроны якобы атаковали «гражданские объекты» на территории Геленджика, заявил губернатор Краснодарского края у себя в Telegram. Беспилотники упали в Джанхоте и Колодце, которые расположены рядом с резиденцией диктатора Владимира Путина на мысе Идокопас, сообщает «Эхо».

По словам Вениамина Кондратьева, все украинские беспилотники якобы сбиты силами ПВО. Он добавил, что в селе Криница обломки одного из дронов повредили недостроенный дом, а в хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья.

Судя по онлайн-карте, резиденция диктатора расположена совсем рядом с местами взрывов. В частности, в Кринице находится винодельня при дворце.

К слову, дроны пролетают возле дворца Путина не в первый раз. В ночь на 17 мая во время массированной атаки украинских беспилотников, направленной на энергетические объекты РФ в Краснодарском крае, дроны пролетели у резиденции российского президента на берегу Черного моря.