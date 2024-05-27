«От Лукашенко было бы больше пользы в хлеву» 27.05.2024, 15:36

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Все сказки о стабильности давно закончились.

Согласно последним данным, количество деревень в Беларуси постоянно сокращается, а люди массово покидают свои сельские дома в поисках лучших возможностей в городах. Многие села и деревни оказываются на грани исчезновения.

Белорусы выразили свою озабоченность по поводу ухудшающейся демографической ситуации в стране:

«Да, на Могилевщене и Витебщине вообще жуть, что в деревнях творится. На Бога, конечно, нужно надеяться, но синелапую тварь нужно добивать!»

«Советская власть уничтожила кулаков (в нынешнем понимании фермеров), а когда нечего стало есть, опомнилась, начала «закреплять» людей на селе. Сейчас вот то же самое делает Лука: медиков и учителей насильно распределяют после вуза с отработкой по 5 лет по деревням, где автолавка хлеб привозит раз неделю. Сравните жизнь у нас в деревне и в США».

«Про США не знаю, но поверьте мне, в рашкинской глубинке еще хуже. Нет, не стоило бы нам с ними «женихаться»...»

«Очень «грамотно» поступили в свое время наши власти, сосредоточив здравоохранение и социалку в руках одного существа. Тот быстро сообразил, что увеличение продолжительности жизни белорусов разоряет пенсионный фонд, и, естественно, делает все возможное, чтобы этого не допустить».

«Родился, вырос и живу в деревне. В моем же доме теплый туалет, ванная, баня. Я всегда хотел бы жить только здесь. Но ведь зарплаты на селе в 100-200 долларов, поэтому я вынужден был много раз уезжать в Россию для того, чтобы заработать. Ну а сейчас...»

«Выборов» 25-го года нельзя допустить. Нельзя позволить этому животному провести очередной фокус-покус под названием «меня выбрали». Иначе Беларусь погибнет. Она и так уже почти призрачна».

«Што вы хочаце ад беларускіх сялян, калі іх спачатку знішчылі як клас у Сібіры, а вёскі засялілі асаднікамі з расійскай глыбінкі, а тых, хто застаўся ў жывых, неміласэрна русіфікавалі?»

«Крэпки хозяйственник все довел до ручки. Все, что нужно было сделать, так это развить в селах инфраструктуру, рабочие места создать с зарплатой на уровне городской, чтобы смысла в город ездить и жить там не было. Ну, если только в гости».

«Деревни погибать стали при правлении синепалого. После 61-го деревни не уничтожались, такого запустения не было, и деревенские говорили на родном языке. С 95-го по текущий момент очень много деревень уничтожено, а причина — нет работы, всю работу в центры тянут, а окраина погибает».

«При синепалом и города пустеют! Много народа покинуло страну в поисках лучшей жизни или из-за политических преследований!»

«Страшно думать, что происходит сейчас. Продолжается развал деревень! Слезы на глазах. Очнитесь!!! Бездари же у нас в высшей власти. С такой властью, которая существует сейчас, и врагов не надо! Никакой войны не надо... Совершается преступление — умышленно уничтожается государство».

«Ужасно смотреть, как наша деревня медленно умирает. Магазины закрываются, школы и детские сады закрывают двери из-за недостатка детей, молодежь уезжает на заработки в города, оставляя пожилых и одиноких. Дороги в ужасном состоянии, отсутствует работа. Грустно видеть, как жизнь уходит из наших уютных улиц».

«Бывший колхозный председатель стал президентом. Но что он сделал для нас? Ничего! От него было бы больше пользы в хлеву. А так сидит в своем дворце и раздает указы, как будто мы все его подчиненные. Да, он может говорить о какой-то «стабильности», но что это значит для тех, кто вынужден считать каждую копейку? Все сказки о стабильности давно закончились. Пусть он сам попробует пахать поле, а не указывает нам как жить!», — пишут читатели сайта Charter97.org.