На Беларусь надвигается пыльная буря 1 27.05.2024, 16:28

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Долетит к нам с прикаспийских степей и пустынь четырех стран.

Синоптики предупредили, что к вечеру вторника, 28 мая, Беларусь накроет пыль, которая долетит к нам с прикаспийских степей и пустынь четырёх стран — Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и России, пишет telegraf.news.

Ожидается, что самые высокие концентрации пустынной пыли будут наблюдаться в южных и юго-западных районах Беларуси на высотах 500−1500 метров в ночь с 28 на 29 мая. Однако синоптики тематического канала о погоде Nadvorie успокоили, что «пыль ни на что не повлияет». По мнению специалистов, максимум, что она может принести, так это красивые рассветы и закаты.

Синоптик Дмитрий Рябов, в свою очередь, рассказал, что на текущей неделе в Республике будет по-настоящему тепло. По его словам, столбик термометра в среднем поднимется на 5°C выше нормы, а грозовая активность, которая удивляла белорусов на уходящей неделе мощными ливнями, пока не утихнет.

«В большинстве дней без скоротечных грозовых дождей не обойдётся. Правда, процесс этот довольно локален: где-то ливни, грозы, а где-то только отдалённые раскаты грома напомнят о бурлящих в атмосфере процессах», — отметил Дмитрий Рябов.

Ближе к середине следующей недели, по прогнозу синоптика, малоактивные атмосферные фронты, идущие с юго-запада Европы, могут принести в Беларуси новую порцию дождей с грозами. Однако на температуре это существенно не отразится: ночью в среду, 29 мая, специалист пообещал от +9°C до +14°C, днём — до +25°C.

Вероятность гроз по всей стране, по словам Рябова, возрастёт во второй половине недели. Ночные температуры при этом останутся на летнем уровне — в диапазоне +10°C…+15°C, а вот днём уже не так жарко — в четверг, 30 мая, от +18°C до +23°C, в пятницу, 31 мая, от +19°C до +23°C.

Первые дни лета, как заявил Рябов, также пройдут под влиянием южных малоактивных атмосферных фронтов, с кратковременными дождями, грозами, утренними туманами, которые могут снижать видимость на дорогах до полукилометра. По предварительным данным, ночная температура в следующие выходные, 1 и 2 июня, будет от +10°C до +15°C, а максимальная дневная — до +25°C.