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Бравые заявления Патрушева рассыпаются на глазах

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  • Телеграм-канал «Депутатские будни»
  • 27.05.2024, 17:25
  • 3,082
Бравые заявления Патрушева рассыпаются на глазах

В России побиты очередные печальные рекорды.

Бравые заявления вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам похоже рассыпаются на глазах о российские реалии. Не так оптимистична уже и глава Минсельхоза Оксана Лут, ранее заявлявшая, — «Все пересеем, все ресурсы есть».

А вот уже подоспели новости о том, что Минсельхоз РФ планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков, правда сроки пока не определены. Во многих регионах отмечают отставание посевной, аж в два раза упали темпы суточного сева, например, в Новосибирской области.

Естественно чиновники продолжают утверждать, что все это не скажется на урожай зерновых культур и страна сможет произвести достаточные запасы. Однако свежо предание, да верится с трудом. Очевидно что времена рекордных урожаев прошли.

«По ягодам у нас будут, наверное, сложности. По яблокам будем смотреть поставки яблок из других стран»,- заявила Оксана Лут. Эти вопросы Минсельхоз планирует проработать с министерством экономики, но верить обещаниям чиновников не стоит - вряд ли удастся избежать резкого взлета цен на яблоки, а ягоды и так уже бьют печальные рекорды.

Телеграм-канал «Депутатские будни»

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