Бравые заявления Патрушева рассыпаются на глазах

Бравые заявления Патрушева рассыпаются на глазах1
- Телеграм-канал «Депутатские будни»
- 27.05.2024, 17:25
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В России побиты очередные печальные рекорды.
Бравые заявления вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам похоже рассыпаются на глазах о российские реалии. Не так оптимистична уже и глава Минсельхоза Оксана Лут, ранее заявлявшая, — «Все пересеем, все ресурсы есть».
А вот уже подоспели новости о том, что Минсельхоз РФ планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков, правда сроки пока не определены. Во многих регионах отмечают отставание посевной, аж в два раза упали темпы суточного сева, например, в Новосибирской области.
Естественно чиновники продолжают утверждать, что все это не скажется на урожай зерновых культур и страна сможет произвести достаточные запасы. Однако свежо предание, да верится с трудом. Очевидно что времена рекордных урожаев прошли.
«По ягодам у нас будут, наверное, сложности. По яблокам будем смотреть поставки яблок из других стран»,- заявила Оксана Лут. Эти вопросы Минсельхоз планирует проработать с министерством экономики, но верить обещаниям чиновников не стоит - вряд ли удастся избежать резкого взлета цен на яблоки, а ягоды и так уже бьют печальные рекорды.
Телеграм-канал «Депутатские будни»