Диетолог назвала четыре продукта, которые укрепят сердце и сосуды 1 27.05.2024, 17:34

Организм важно обогащать магнием.

Магний — необходимый микроэлемент для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Его регулярное употребление способствует снижению уровня артериального давления, улучшению сердечного ритма и снижению риска возникновения различных заболеваний. По этой причине в рацион важно включить продукты, богатые на этот элемент, пишет диетолог Оксана Скиталинская.

По словам специалиста, дневная норма потребления магния для взрослого человека составляет примерно 400 мг. Некоторые группы населения, такие как беременные женщины или люди с повышенной физической активностью, могут требовать большего количества микроэлемента. И лучше всего получать его с помощью продуктов, не покупая специальные добавки.

Если хотите пополнить запасы организма магнием, следует добавить в рацион: отруби (в 1/2 стаканах содержится до 100 мг элемента), орехи (до 80 мг в полной горсти), шпинат (до 80 мг в пол стакане) и мангольд (зеленые и красные листья, подобные свекловичному) - до 80 мг в пол стакане.

С помощью магния можно укрепить сердце и сосуды, кроме того, микроэлемент способствует улучшению функционирования мышц и нервной системы. Его недостаток может привести к возникновению ряда заболеваний, поэтому важно следить за своим здоровьем и не допускать подобных проблем.