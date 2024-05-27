Российский генерал Попов отреагировал улыбкой на второй отказ освободить его из СИЗО 6 27.05.2024, 18:03

4,854

Иван Попов

Фото: Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

Бывший командующий 58-й армией РФ также поднял сжатый кулак как символ сохранять боевой дух.

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве на более чем 130 млн руб. при закупке металлоконструкций, не расстроился второму отказу суда освободить его из-под стражи.

На видео генерал, который снят после оглашения решения суда и во время выхода участников закрытого судебного процесса из зала, улыбается и поднимает сжатый кулак как символ сохранять боевой дух.

235-й гарнизонный военный суд второй раз отказался освободить Попова из следственного изолятора. В прошлую пятницу с такой просьбой обращалась защита генерала. К первому отказу он тоже отнесся с иронией, отметив, что «бывало и хуже».

В понедельник рассматривалось ходатайство следствия, которое предлагало отпустить задержанного под домашний арест «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката общей стоимостью 130 млн руб. в 2023 году. Стройматериалы были закуплены военно-гражданской администраций Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление, после начала войны РФ в Украине. В июле 2023 года депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала к военнослужащим, в котором тот говорил о «сложной ситуации со старшим начальством». Попов доложил руководству об отсутствии средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также о «массовой гибели и увечьях» солдат, после чего был отстранен от должности «за один день».

Минобороны России официально не комментировало эту информацию, в Кремле не стали давать оценку сложившейся ситуации.