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На Байкале нашли катер с умершими пассажирами и рулевым

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  • 27.05.2024, 18:26
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На Байкале нашли катер с умершими пассажирами и рулевым

Пять человек скончались от отравления.

Тела пяти человек обнаружили 26 мая на катере у острова Тонкий на Байкале, сообщает Следственный комитет (СК) в своем телеграм-канале. Все пятеро умерли из-за отравления угарным газом.

«По предварительным данным, 26 мая 2024 года на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела 5 человек, не подающих признаков жизни. Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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