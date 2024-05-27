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Май 2024 года стал рекордным по активности мигрантов на границе Беларуси и ЕС

  • 27.05.2024, 21:27
  • 1,142
Май 2024 года стал рекордным по активности мигрантов на границе Беларуси и ЕС

Режим Лукашенко завозит в страну мигрантов с весны 2021 года.

Нынешний май стал рекордным с начала миграционного кризиса месяцем по активности иностранцев, которые стремятся незаконно пересечь границу Евросоюза со стороны Беларуси, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ статистических данных пограничных ведомств.

За 26 майских дней Польша, Латвия и Литва предотвратили 6647 попыток нарушения границы с белорусской территории. До сих пор рекордным месяцем был апрель 2024-го, когда они зафиксировали 6 327 таких попыток.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года.

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