Май 2024 года стал рекордным по активности мигрантов на границе Беларуси и ЕС 27.05.2024, 21:27

1,142

Режим Лукашенко завозит в страну мигрантов с весны 2021 года.

Нынешний май стал рекордным с начала миграционного кризиса месяцем по активности иностранцев, которые стремятся незаконно пересечь границу Евросоюза со стороны Беларуси, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ статистических данных пограничных ведомств.

За 26 майских дней Польша, Латвия и Литва предотвратили 6647 попыток нарушения границы с белорусской территории. До сих пор рекордным месяцем был апрель 2024-го, когда они зафиксировали 6 327 таких попыток.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года.