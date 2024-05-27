На белорусско-польской границе опять коллапс
- 27.05.2024, 22:16
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В пункте пропуска «Брест» простаивает 50 автобусов.
В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе вечером 27 мая простаивает 50 автобусов, следует из данных Госпогранкомитета.
Очередь на белорусско-польской границе росла весь день и к 22.00 достигла цифры в 52 автобуса. Вместе с ними в «колейке» стоят 280 легковушек.
Как пишут в чате пересекающих границу, ожидание в очереди может занимать около 20 часов.
На литовском направлении выезда из Беларуси ожидают 230 легковушек: 150 — в «Каменном логе» и 80 — в «Беняконях».
Выезда в Латвию через пункт пропуска «Григоровщина» ожидают 40 автомобилей.