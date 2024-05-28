закрыть
28 мая 2024, вторник, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нелегал ранил ножом польского солдата на границе с Беларусью

9
  • 28.05.2024, 10:39
  • 3,150
Нелегал ранил ножом польского солдата на границе с Беларусью
Фото: PAP/Paweł Supernak

Подробности.

Нелегал ранил ножом польского военнослужащего на границе с Беларусью. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек в эфире Первого канала польского радио.

«Сегодня с утра получил очень нехорошую информацию о том, что один из солдат, который пытался задержать переходящих границу, был ранен ножом», — сказал он.

Военнослужащий был доставлен в больницу. Ранение было серьезным, однако угрозы жизни солдата нет.

Мрочек также отметил, что миграционное давление на границе нарастает.

«Нарастает миграционное давление, растет агрессия этих лиц. Пробуют форсировать границу в больших группах, которые формируются благодаря поддержке белорусских служб», — сказал он.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов