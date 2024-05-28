Нелегал ранил ножом польского солдата на границе с Беларусью

Нелегал ранил ножом польского солдата на границе с Беларусью9
- 28.05.2024, 10:39
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Нелегал ранил ножом польского военнослужащего на границе с Беларусью. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек в эфире Первого канала польского радио.
«Сегодня с утра получил очень нехорошую информацию о том, что один из солдат, который пытался задержать переходящих границу, был ранен ножом», — сказал он.
Военнослужащий был доставлен в больницу. Ранение было серьезным, однако угрозы жизни солдата нет.
Мрочек также отметил, что миграционное давление на границе нарастает.
«Нарастает миграционное давление, растет агрессия этих лиц. Пробуют форсировать границу в больших группах, которые формируются благодаря поддержке белорусских служб», — сказал он.