Беларусь заняла 158-е место в мире из 161 страны по уровню свободы слова 1 28.05.2024, 18:28

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С трудом опередили Северную Корею.

Обновленный отчет исследователей международной правозащитной организации Article 19 свидетельствует, что 53% жителей современного мира не могут свободно высказывать свое мнение. Это худший показатель в XXI веке: всего год назад в таких условиях жило лишь 34% населения планеты. Беларусь оказалась в числе аутсайдеров — причем даже среди них наша страна находится в самом хвосте, уступая по свободе слова даже самым одиозным авторитарным режимам, пишет «Зеркало».

Как ухудшилась ситуация со свободой слова в мире — и почему?

Правозащитная организация Article 19 21 мая опубликовала ежегодный отчет о состоянии свободы слова в мире The Global Expression Report. Его создатели утверждают, что в 2023 году 53% жителей нашей планеты жили в странах, в которых свободы слова практически нет (такое состояние с соблюдением этого базового права человека в отчете называется кризисом). В целом же все человечество так распределено по различным группам стран:

страны, в которых люди обладают полной свободой слова, — 16% населения планеты (1,287 млрд человек в 38 государствах);

страны, в которых свобода слова немного ограничена, — 7% (531 млн человек в 35 государствах);

страны, в которых свобода слова ограничена, — 15% (1,161 млрд человек в 25 государствах);

страны, в которых свобода слова сильно ограничена, — 10% (773 млн человек в 24 государствах);

кризисные страны, в которых у людей свободы слова нет, — 53% (4,212 млрд человек в 39 государствах).

За последний год девять государств переместились в более низкую с точки зрения соблюдения свободы слова группу. Среди них — самая населенная страна мира Индия (1,426 млрд человек), которая перешла из группы государств с сильными ограничениями в кризисную группу. Именно ухудшение ситуации со свободой слова в Индии обеспечило резкий рост общей численности населения кризисных стран в свежем рейтинге. Также в наихудшую группу перешла вторая по численности населения страна Африки и 11-я в мире Эфиопия (126,5 млн человек). Остальные страны, переместившиеся на одну или даже две ступеньки, — это Буркино-Фасо, ЦАР, Эквадор, Молдова, Монголия, Сенегал, Того.

Заметные позитивные изменения со свободой слова, позволившие переместиться в более благополучные группы, произошли в пяти государствах, в том числе на Фиджи, Шри-Ланке, в Нигере и Таиланде. Самая большая и населенная страна Латинской Америки Бразилия (216,4 млн человек) поднялась сразу на две ступеньки — из группы стран с ограниченной свободой слова в группу стран без существенных ее ограничений.

Как обстоят дела со свободой слова в Беларуси и у наших соседей?

У жителей Беларуси свободы слова меньше, чем в любой другой стране Европы. А в мире дела с ее соблюдением обстоят хуже лишь в трех государствах: Северной Корее, Эритрее и Никарагуа. Наша страна занимает в рейтинге The Global Expression Report 2024 158-е место из 161.

Белорусы имеют меньше возможностей свободно выражать свое мнение, чем жители почти всех стран мира, в том числе Туркменистана (157-е место), Китая (156), Афганистана (155), Сирии (154), Мьянмы (153), Кубы (152), Саудовской Аравии (150), Ирана (149).

Лучше всего в мире ситуация со свободой слова обстоит в Дании, Швейцарии, Швеции, Бельгии и в одной из бывших советских республик — Эстонии. Из наших соседей к группе стран, граждане которых могут свободно выражать свое мнение, относятся Латвия (19-е место в мире) и Литва (31-е место). Эти государства все еще уступают по уровню свободы слова, например, Финляндии (7-е место), Германии (9-е место) или Канаде (14-е место), но уже обгоняют Великобританию (33-е место). А Франция (22-е место), США (26-е место) и Япония (30-е место) расположились в рейтинге как раз между Латвией и Литвой.

Еще одну нашу западную соседку, Польшу, составители рейтинга отнесли к группе стран, в которых свобода слова немного ограничена. Сейчас она по уровню свободы слова находится на 69-м месте в мире. Отметим, что после парламентских выборов, на которых победу одержала коалиция либеральных партий, ситуация со свободой слова в Польше начала улучшаться: за год она прибавила сразу четыре балла (о методологии расчета рейтинга расскажем чуть ниже). Сейчас Польша имеет 65 баллов, тогда как к беспроблемным с точки зрения свободы слова странам Article 19 относит те, которые набирают более 80 баллов. Для сравнения: Беларусь сейчас имеет в этом рейтинге один балл.

Отражающая полномасштабное военное вторжение Украина после начала войны перешла из группы стран со средним уровнем ограничений свободы слова в группу с сильными ограничениями. Тем не менее даже сейчас она сильно опережает «мирную и стабильную» Беларусь и находится на 99-м месте в мире с 39 баллами.

Россия, набравшая четыре балла, упала по уровню свободы слова уже на 148-е место в мире и находится сейчас между Экваториальной Гвинеей (сверху) и Ираном (снизу).

Что за организация Article 19 и как она оценивает уровень свободы слова?

Article 19 — это международная правозащитная организация, созданная в Великобритании в 1987 году. Сейчас она также имеет офисы в Нидерландах, США, Мексике, Бразилии, Тунисе, Сенегале, Кении, Бангладеш и Таиланде.

Свое название («Статья 19») организация получила от соответствующей статьи Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. В соответствии с ней каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное выражение. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Работа Article 19 направлена на содействие созданию мира, в котором люди повсюду могут свободно выражать свое мнение и активно участвовать в общественной жизни, не опасаясь дискриминации. Для этого Article 19 отслеживает угрозы для свободы слова во всем мире, разрабатывает правовые стандарты для СМИ, лоббирует принятие законов, которые соответствуют международным стандартам свободы слова, и взаимодействует в этих вопросах с ООН и другими международными организациями.

Article 19 существует за счет частных пожертвований и организаций-спонсоров, среди которых называются Angelica Foundation, Европейская комиссия, Freedom House, DW Academie, Датское агентство международного развития, фонд Форда (США), Гуманистический институт сотрудничества в целях развития Hivos (Нидерланды).

Для подготовки своего ежегодного отчета специалисты Article 19 выбрали 25 показателей, каждый из которых оценивается по шкале от 0 до 100. Среди этих показателей есть, например, такие:

свобода интернета от цензуры (здесь оцениваются попытки властей цензурировать информацию во Всемирной сети);

свобода от регулирования государством поведения граждан в соцсетях;

свобода от преследования за проявление политической позиции в соцсетях;

свобода дискуссии (здесь оценивается возможность для людей открыто обсуждать политические вопросы в своих жилищах и общественных местах);

свобода от государственной цензуры (пытается ли правительство прямо или косвенно подвергать цензуре печатные СМИ, теле- и радиовещание?);

свобода гражданского общества (пытается ли государство подавлять неправительственные общественные организации?);

участие гражданского общества в политической жизни (консультируются ли политики с крупными неправительственными общественными организациями по политическим вопросам?);

вовлеченность общества в политические процессы (насколько широко и свободно обсуждаются важные политические изменения в стране?);

свобода журналистов от преследования со стороны властей и влиятельных негосударственных деятелей;

отсутствие политически мотивированных убийств;

свобода вероисповедания;

свобода от запрета политических партий;

свобода мирных собраний.

Общий балл выводится как среднее арифметическое из 25 оценок, полученных каждой страной. В своем свежем рейтинге Article 19 оценила 161 государство и территорию.