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США допустили эмбарго против товаров из России

  • 28.05.2024, 19:22
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США допустили эмбарго против товаров из России

Санкции уже помешали экономике РФ.

США могут ввести торговое эмбарго против российских товаров, заявил зампомощника президента по национальной безопасности Далип Сингх на конференции «Санкции против России: что работает, что нет?» в Университете Брукингса. Трансляция шла на YouTube.

«История эмбарго — не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим, — рассказал Сингх.

По его оценке, военно-промышленный комплекс в России может сейчас быть сильнее, чем до начала боевых действий. Такую ситуацию Сингх назвал «отрезвляющей». Реакция Запада потребует активизации усилий, пояснил он.

Он назвал «недопустимо высокой» долю российского оружия с компонентами от компаний из США или союзников Вашингтона. Сингх призвал американские предприятия более тщательно проверять покупателей и не быть «невольными винтиками в арсенале российской автократии».

Санкции помешали экономике России, отрезали ее от крупнейших покупателей топлива и глобальных финансовых центров, ситуация привела к росту эмиграции россиян, что сократило количество «капитала и талантов», продолжил Сингх.

Сингх — архитектор международных санкций против России, которые вступили в силу после начала войны в Украине. В частности, пишет Bloomberg, он сыграл центральную роль в блокировке российских активов, хранящихся в иностранных депозитариях.

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