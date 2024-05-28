США допустили эмбарго против товаров из России 28.05.2024, 19:22

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Санкции уже помешали экономике РФ.

США могут ввести торговое эмбарго против российских товаров, заявил зампомощника президента по национальной безопасности Далип Сингх на конференции «Санкции против России: что работает, что нет?» в Университете Брукингса. Трансляция шла на YouTube.

«История эмбарго — не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим, — рассказал Сингх.

По его оценке, военно-промышленный комплекс в России может сейчас быть сильнее, чем до начала боевых действий. Такую ситуацию Сингх назвал «отрезвляющей». Реакция Запада потребует активизации усилий, пояснил он.

Он назвал «недопустимо высокой» долю российского оружия с компонентами от компаний из США или союзников Вашингтона. Сингх призвал американские предприятия более тщательно проверять покупателей и не быть «невольными винтиками в арсенале российской автократии».

Санкции помешали экономике России, отрезали ее от крупнейших покупателей топлива и глобальных финансовых центров, ситуация привела к росту эмиграции россиян, что сократило количество «капитала и талантов», продолжил Сингх.

Сингх — архитектор международных санкций против России, которые вступили в силу после начала войны в Украине. В частности, пишет Bloomberg, он сыграл центральную роль в блокировке российских активов, хранящихся в иностранных депозитариях.