СМИ: Израильские танки уже в центре Рафаха
- 28.05.2024, 21:43
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Что известно.
Военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дошла до центра города Рафах на юге сектора Газа в рамках боевых действий против террористов палестинской группировки ХАМАС. Об этом 28 мая сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Агентство отмечает, что израильские танки и бронетехника с пулеметами были замечены возле мечети Аль-Ауда, городской достопримечательности в центральной части Рафаха.
Танки в районе Рафаха показала телекомпания Al Jazeera.
Exclusive footage from Al Jazeera shows Israeli occupation tanks advancing further into the west of Rafah city.— Quds News Network (@QudsNen) May 28, 2024
The Israeli occupation intends to fully occupy the Philadelphi Axis with Egypt, effectively encircling the Strip and implementing disastrous restrictions. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK
Израильские военные сообщили в Telegram, что «ЦАХАЛ продолжает действовать в районе Рафаха», в частности в так называемом Филадельфийском коридоре на границе Египта и сектора Газа.
«Войска ведут ближний бой с террористами и обнаруживают в этом районе шахты террористических туннелей, оружие и дополнительную террористическую инфраструктуру», – говорится в посте.