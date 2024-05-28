СМИ: Израильские танки уже в центре Рафаха 28.05.2024, 21:43

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Что известно.

Военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дошла до центра города Рафах на юге сектора Газа в рамках боевых действий против террористов палестинской группировки ХАМАС. Об этом 28 мая сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Агентство отмечает, что израильские танки и бронетехника с пулеметами были замечены возле мечети Аль-Ауда, городской достопримечательности в центральной части Рафаха.

Танки в районе Рафаха показала телекомпания Al Jazeera.

Exclusive footage from Al Jazeera shows Israeli occupation tanks advancing further into the west of Rafah city.



The Israeli occupation intends to fully occupy the Philadelphi Axis with Egypt, effectively encircling the Strip and implementing disastrous restrictions. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK — Quds News Network (@QudsNen) May 28, 2024

Израильские военные сообщили в Telegram, что «ЦАХАЛ продолжает действовать в районе Рафаха», в частности в так называемом Филадельфийском коридоре на границе Египта и сектора Газа.

«Войска ведут ближний бой с террористами и обнаруживают в этом районе шахты террористических туннелей, оружие и дополнительную террористическую инфраструктуру», – говорится в посте.