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СМИ: Израильские танки уже в центре Рафаха

  • 28.05.2024, 21:43
  • 1,276
СМИ: Израильские танки уже в центре Рафаха

Что известно.

Военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дошла до центра города Рафах на юге сектора Газа в рамках боевых действий против террористов палестинской группировки ХАМАС. Об этом 28 мая сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Агентство отмечает, что израильские танки и бронетехника с пулеметами были замечены возле мечети Аль-Ауда, городской достопримечательности в центральной части Рафаха.

Танки в районе Рафаха показала телекомпания Al Jazeera.

Израильские военные сообщили в Telegram, что «ЦАХАЛ продолжает действовать в районе Рафаха», в частности в так называемом Филадельфийском коридоре на границе Египта и сектора Газа.

«Войска ведут ближний бой с террористами и обнаруживают в этом районе шахты террористических туннелей, оружие и дополнительную террористическую инфраструктуру», – говорится в посте.

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