Морской экспорт нефти из РФ упал 1 28.05.2024, 22:04

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Поставки достигли двухмесячного минимума.

Средний четырехнедельный экспорт нефти из России упал, поставки достигли двухмесячного минимума в преддверии встречи стран ОПЕК+. Об этом пишет Bloomberg во вторник, 28 мая.

Отмечается, что увеличение потоков из тихоокеанских портов РФ было более чем компенсировано снижением объемов с Черного моря и Арктики. Грузопоток из балтийских портов России не изменился по сравнению с предыдущей неделей.

Россия пообещала компенсировать перепроизводство нефти по сравнению с апрельским планом.

Уменьшение добычи приведет к сокращению поставок за границу. За первые 15 дней мая Россия перерабатывала 5,45 млн баррелей нефти в сутки, что на 4% выше апрельского уровня после ремонта нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от ударов украинских дронов.

Снижение объемов поставок было затруднено еще и недельным падением цен, что привело к снижению российских поставок до 10-недельного минимума.