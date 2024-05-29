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Макрон: Франция не признает суверенитет Палестины «на эмоциях»

  • 29.05.2024, 1:04
Макрон: Франция не признает суверенитет Палестины «на эмоциях»
Эмманюэль Макрон

Париж готов признать Палестину только тогда, когда это принесет пользу.

Франция готова признать Палестину только тогда, когда это принесет пользу, заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Признание должно произойти в подходящее время, когда это будет частью процесса, в котором участвуют государства региона и Израиль, который одобрит это на основе реформы Палестинской автономии для получения полезного результата», — сказал он (цитата по BFMTV). Он подчеркнул, что не поддержит признание суверенитета Палестины «на эмоциях».

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