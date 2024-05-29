Макрон: Франция не признает суверенитет Палестины «на эмоциях» 29.05.2024, 1:04

Эмманюэль Макрон

Париж готов признать Палестину только тогда, когда это принесет пользу.

Франция готова признать Палестину только тогда, когда это принесет пользу, заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Признание должно произойти в подходящее время, когда это будет частью процесса, в котором участвуют государства региона и Израиль, который одобрит это на основе реформы Палестинской автономии для получения полезного результата», — сказал он (цитата по BFMTV). Он подчеркнул, что не поддержит признание суверенитета Палестины «на эмоциях».