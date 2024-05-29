В Москве за день задержали и насильно отправили в армию свыше 50 человек 29.05.2024, 5:32

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Их вывезли в воинскую часть под покровом ночи.

В Москве за один день полиция задержала более полусотни призывников, добивавшихся отсрочек от службы в армии. После этого их сначала заперли в сборном пункте, отобрав телефоны и личные вещи, а затем под покровом ночи вывезли в воинскую часть в Подмосковье, говорится в журналистском расследовании издания «Медиазона».

По словам родственников задержанных, массовую облаву на призывников, пытавшихся легально избежать службы в армии, правоохранительные органы устроили на прошлой неделе, в пятницу, 24 мая.

Тех, кого смогли задержать по адресам проживания или на улице, привезли как уклонистов в сборный пункт на Угрешской улице. Туда же к вечеру приехали десятки семей. У многих из них, как утверждается, на руках были справки о негодности к службе их родных или документы о праве на предоставление отсрочки от службы, однако начальство сборного пункта военкомата обращения людей проигнорировало.

Связаться с призывниками, которых ночью вывезли в воинскую часть, родные не могут до сих пор. Они уже написали коллективные заявления в прокуратуру и Следственный комитет.