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Новым премьером Нидерландов стал бывший глава разведки

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  • 29.05.2024, 7:59
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Новым премьером Нидерландов стал бывший глава разведки

Ранее он возглавлял Министерство юстиции и безопасности страны.

Дик Схоф, занимавший до сих пор должность генсека Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, а ранее возглавлявший Службу общей разведки и безопасности в королевстве, стал новым премьер-министром страны, сообщает нидерландский телеканал NOS.

На пресс-конференции 28 мая Дик Схоф заявил, что собирается стать «премьер-министром для всех нидерландцев». Он добавил, что намерен «серьезно относиться» к проблемам людей и искать пути их решения.

До своего назначения главой правительства Нидерландов Схоф занимал пост генерального секретаря, то есть являлся высшим должностным лицом, в Министерстве юстиции и безопасности Нидерландов. Ранее он был главой Службы общей разведки и безопасности, национальным координатором по борьбе с терроризмом и безопасности и директором Службы иммиграции и натурализации.

Напомним, на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре 2023 года победу одержала крайне правая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом. Для получения большинства в парламенте и формирования нового правительства он заключил коалиционное соглашение с лидерами еще трех политических сил — Гражданско-фермерского движения, «Нового общественного договора» и Народной партии за свободу и демократию.

Теперь эти политические силы поручили Схофу сформировать кабинет министров.

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