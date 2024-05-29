ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом и отбили ряд позиций 2 29.05.2024, 9:36

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Опубликована карта.

Силы обороны Украины провели успешную контратаку на севере Харьковской области и захватили позиции врага в направлении Липцов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

«Геолокационные кадры от 28 мая показывают, что ВСУ восстановили позиции вдоль полосы к юго-востоку от Лукьянцев (к северо-востоку от Липцов и к северу от Харькова)», - отмечают аналитики.

Кроме того, по данным украинских и российских источников, враг осуществляет наступательные операции в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск.

По данным «российских военкоров» российские оккупанты якобы смогли продвинуться на 200 метров в направлении Липцов и вытеснить украинских военных с позиций вблизи стадиона и Волчанского агрегатного завода на севере Волчанска, однако в ISW нет визуальных подтверждений относительно действий россиян в этих районах.

По данным Генерального штаба ВСУ продолжаются активные боевые действия западнее Волчанска, вблизи населенного пункта Старицы и к северо-востоку от города возле Тихого.

В то же время российские войска наносят мощные удары по Волчанску с применением термобарических артиллерийских систем ТОС-2, сообщил представитель группировки войск «Хортица» ВСУ подполковник Назар Волошин.

В ISW добавляют, что россияне наносят постоянные удары по инфраструктуре Волчанска планирующими авиабомбами.