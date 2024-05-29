Евродепутат предупредила лукашенковских силовиков 13 29.05.2024, 9:43

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Изабель Сантос

И призвала немедленно освободить Полину Шарендо-Панасюк.

Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос потребовала немедленного освобождения политической заключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.

По информации сайта Charter97.org, Изабель Сантос направила письма генеральному прокурору Андрею Шведу, председателю Следственного Комитета Дмитрию Горе, министру внутренних дел Ивану Кубракову.

Изабель Сантос напомнила силовикам, что Полина является матерью двоих несовершеннолетних детей. Депутат отметила, что Полина Шарендо-Панасюк непрерывно находится в заключении с начала 2021 года, а также что даже с учетом двух добавочных приговоров срок заключения истек 21 мая 2024 года. Изабель Сантос призвала пересмотреть решение о возбуждении нового уголовного дела и немедленно освободить Полину Шарендо-Панасюк.

Напомним, Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. После изначального двухлетнего приговора, политзаключенной два раза присуждали дополнительный срок в один год по статье 411 УК «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

Срок заключения истек 21 мая 2024 года, но вместо освобождения против Полины возбуждено новое уголовное дело по этой же самой 411 статье УК.

За время нахождения за решеткой белорусская политическая заключенная Полина Шарендо-Панасюк месяцами содержалась в штрафном изоляторе в пыточных условиях, прошла через многочисленные этапы, направлялась на длительную психиатрическую экспертизу, подвергалась давлению и издевательствам со стороны администрации, была избита заключенными-рецидивистками. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.