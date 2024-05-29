Владелец AliExpress перестал принимать рубли и отправлять заказы в Россию 11 29.05.2024, 9:50

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С российских карт оплата больше не проходит.

Владеющая маркетплейсом AliExpress китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса: перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию, рассказали «Коммерсанту» источники на рынке.

«С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней», — сказал изданию эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов.

По его словам, теперь российским покупателям придется задействовать схемы с казахстанскими, кыргызскими и армянскими картами. При этом для физической доставки товаров в Россию придется прибегнуть к «каким-то транзитным схемам», что приведет к удорожанию и потере «экономического смысла» в приобретении продукции на маркеплейсе, отметил Бобцов.

Ужесточение политики Alibaba связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, из-за которых возникли и другие проблемы с российскими платежами в Китае, говорит экономический эксперт Семен Новопрудский.

По его словам, в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине говорится, что стороны будут прилагать усилия для организации бесперебойных взаиморасчетов, но конкретный механизм, как это будет делаться, в документе не прописан.

«В случае с платежами известно, что КНР пытается перевести их от российских контрагентов на небольшие так называемые региональные сельские банки. Из-за того, что таких трансакций много, а кредитные организации небольшие, то компаниям из РФ приходится, по их собственным отзывам, иногда ждать прохождения переводов чуть ли не месяц и больше», — отметил Новопрудский.

Однако, по словам эксперта, в случае с Alibaba так сделать гораздо сложнее, поскольку у банковских платежей больше вариантов, чем у покупок на конкретном маркетплейсе.

В 2022 году Alibaba прекратила инвестировать в российскую «дочку» AliExpress. В 2023-м выручка компании в России сократилась на 36%, почти до 10 млрд руб.

Сложности с проведением российских платежей в банках Китая наблюдаются с декабря прошлого года. Они начались после подписания президентом США Джо Байденом указа, согласно которому американский Минфин может вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК).