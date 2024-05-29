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Грузинские пограничники не впустили в страну белоруску после обнуления безвиза

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  • 29.05.2024, 10:08
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Грузинские пограничники не впустили в страну белоруску после обнуления безвиза

И отказали в праве просить убежища.

Гражданка Беларуси не смогла вернуться в Грузию из Турции, куда ненадолго выезжала с целью визарана – обнуления срока непрерывного пребывания в стране. Грузинские пограничники отказали женщине во въезде, пишет «Позірк» со ссылкой на правозащитника, заместителя председателя «Белорусской диаспоры Аджарии» Романа Кисляка.

Беларуска, имя которой не называется из соображений безопасности, проживала в Грузии с лета 2023 года, принимала участие в деятельности белорусской диаспоры.

«Пограничники сказали: «Вы не можете находиться на территории Грузии, возвращайтесь в Беларусь». Но девушка боится на родине преследования. И этот риск действительно серьезен», – передает издание слова Романа Кисляка.

Белоруска сделала еще одну попытку вернуться в Грузию, попросив на границе убежища, однако, по словам правозащитника, ей снова отказали.

«Пограничники заявили, что она не имеет права просить убежища. Четыре сотрудника вывели ее на территорию Турции», – добавил он.

Почему женщину не впустили в Грузию – неизвестно, в документе, который ей выдали пограничники, указано «другие причины».

По данным Кисляка, с осени прошлого года это первый случай, когда гражданина Беларуси не впускают в Грузию.

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