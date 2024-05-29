Путин назначил бывшего охранника секретарем Госсовета 29.05.2024, 10:14

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Он неформально поддерживал Пригожина в конфликте с Минобороны РФ.

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о назначении своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета.

«Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее этот пост занимал помощник президента Игорь Левитин. В новом составе администрации, который Путин утвердил 14 мая после вступления на пятый президентский срок, Левитин был назначен советником и одновременно спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области транспорта.

В свою очередь Дюмина, который с 2016 года возглавлял Тульскую область, Путин назначил своим помощником. В новой должности ему поручили курировать оборонно-промышленный комплекс, а также заниматься вопросами спорта и Госсовета.

До 2016 года Дюмин работал в управлении службы безопасности президента, командовал силами специальных операций ВС России и занимал должность замначальника Главного управления Генштаба. Дюмин неформально поддерживал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в его конфликте с Минобороны РФ и во время военного мятежа в июне 2023 года вел переговоры с главарем наемников.