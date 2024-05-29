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Названы самые полезные фрукты и овощи, которые сделают сердце сильнее

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  • 29.05.2024, 10:29
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Названы самые полезные фрукты и овощи, которые сделают сердце сильнее

В списке есть арбуз и цуккини.

Многие летние продукты содержат витамины, минералы и клетчатку, которые помогают снизить кровяное давление и поддержать здоровье сердца. Диетологи назвали фрукты и овощи, которые принесут особенную пользу с наступлением лета, пишет verywellhealth.com.

По словам диетолога Шерри Грей, употребление разнообразных фруктов и овощей максимизирует пользу для здоровья сердца и дает вам комплекс антиоксидантов: «По возможности выбирайте местные продукты, поскольку в сезон они, как правило, более свежие, содержат больше питательных веществ и недороги».

Вот 5 фруктов и овощей, которые улучшат здоровье вашего сердца летом:

Помидоры (томаты). Богаты полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и витамин С. По словам Грей, помидоры также содержат фолиевую кислоту, которая помогает регулировать уровень гомоцистеина в крови (аминокислота может способствовать риску сердечно-сосудистых заболеваний). Кроме того, исследования показали, что ликопин, антиоксидант, содержащийся в томатах, снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.

Персики. Богаты калием, витамином С и клетчаткой. Эти питательные вещества помогают улучшить уровень холестерина, снизить кровяное давление и защитить от сердечных заболеваний.

Абрикосы. Содержат антиоксиданты, которые помогают защитить от ишемической болезни сердца.

Арбуз. Содержит калий, клетчатку и ликопин, тот же антиоксидант, что и помидоры. Исследования связали ликопин с улучшением контроля артериального давления и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Другие исследования показывают, что L-цитруллин, аминокислота, содержащаяся в арбузе, может снижать кровяное давление и жесткость артерий.

Цуккини. Являются хорошим источником калия, важного минерала для регулирования артериального давления и снижения риска инсульта и сердечных заболеваний.

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