Суд ЕС отказался снять санкции с «Белавии» 29.05.2024, 13:59

Фото: charter97.org

Компания должна оплатить судебные издержки.

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге рассмотрел иск авиакомпании «Белавиа» против Совета ЕС, в котором компания требовала снять с нее санкции. Суд отказался снимать санкции и постановил, что «Белавиа» должна оплатить судебные издержки.

ЕС ввел санкции в отношении «Белавиа» в декабре 2021 года. В обосновании указывалось, что «Белавиа» занимается доставкой мигрантов в Беларусь, которые затем пытаются нелегально пересечь границу с ЕС.

«Чтобы способствовать этому, «Белавиа» открыла новые авиамаршруты и увеличила количество рейсов на существующих маршрутах. Местные туроператоры выступили посредниками в продаже билетов «Белавиа» потенциальным мигрантам, тем самым помогая «Белавиа» оставаться в тени», — говорилось в обосновании.

Суд посчитал, что доказательств Совета достаточно для того, чтобы установить, что «Белавиа» способствовала деятельность режима Лукашенко по содействию нелегальному пересечению внешних границ ЕС и получает выгоду от режима Лукашенко.

Иск «Белавии» был отклонен. Компания должна возместить судебные издержки.