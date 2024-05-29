Лишь в трех районах Беларуси можно свободно посещать леса 29.05.2024, 14:55

В каждом районе применяются свои меры ограничительного характера.

Лишь в Дзержинском, Минском и Смолевичском районах Минской области можно свободно посещать леса, свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства, пишет pozirk.online.

В 23 районах из 118 ходить в леса запрещено: в Брестской области это Ивановский и Пинский районы; Витебской — Верхнедвинский, Городокский, Докшицкий, Дубровенский, Оршанский и Сенненский; Гомельской — Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Калинковичский, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский и Светлогорский; Минской — Березинский, Борисовский и Логойский; Могилевской — Могилевский.

В остальных районах действует ограничение на посещение лесов.

При ограничении (желтый уровень пожарной опасности) леса можно посещать, но не на автотранспорте и без разведения костров. При запрете (красный уровень) в лес ходить нельзя.

Введение ограничений и запретов — ответственность райисполкомов. В каждом районе применяются свои меры ограничительного характера (время посещения, въезд на транспорте, отдельные участки лесного фонда).

По оперативным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки на территории Беларуси ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 4,101 га, три торфяных (0,183 га) и 12 — травы и кустарников (1,394 га).

В некоторых районах страны воздух сегодня прогреется до 29 градусов, прогнозируют синоптики.