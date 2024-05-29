Уникальный случай: украинский дрон испепелил «Бук-М1» в глубоком тылу армии РФ 1 29.05.2024, 16:59

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В 100 километрах от линии фронта.

Силы обороны Украины смогли уничтожить зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» в 100 км от линии боевого соприкосновения. Для удара использовался дрон FPV. Подробности и кадры 29 мая опубликовал влиятельный российский милитаристский Telegram-канал «Досье шпиона», передает Диалог.UA.

Огневая установка 9А310М1-2 от «Бука», как сообщается, была разбита под Мелитополем примерно в 100 км от линии фронта. От машины мало что осталось.

«По словам источника, удар по установке был нанесен с использованием FPV-дрона. Произошла детонация снаряженной ракеты, и установку разорвало», - рассказал российский ресурс. Если информация соответствует действительности, данный случай можно считать уникальным.

Ранее не было зафиксировано использование дронов FPV на столь больших расстояниях. Зачастую обе стороны применяют ее непосредственно на линии фронта в 10-20 км. Можно констатировать, что возможности украинской армии особенно в беспилотной сфере быстрыми темпами растут.