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Приговор террористу Игорю Стрелкову оставлен в силе

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  • 29.05.2024, 20:31
Приговор террористу Игорю Стрелкову оставлен в силе

В январе он получил четыре года колонии.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции на закрытом заседании в среду, 29 мая, оставил в силе приговор Мосгорсуда террористу Игорю Стрелкову (Гиркину). В конце января 53-летний Стрелков был признан виновным в призывах к экстремизму и осужден на четыре года колонии. На оглашение постановления апелляционного суда не пустили родственников Стрелкова, написала в Telegram-канале его супруга Мирослава Регинская.

Игорь Стрелков, резко критиковавший власти РФ с радикально провоенных позиций, был задержан в июле 2023 года. Поводом для уголовного преследования стали его посты в Telegram-канале.

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