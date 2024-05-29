Приговор террористу Игорю Стрелкову оставлен в силе 2 29.05.2024, 20:31

В январе он получил четыре года колонии.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции на закрытом заседании в среду, 29 мая, оставил в силе приговор Мосгорсуда террористу Игорю Стрелкову (Гиркину). В конце января 53-летний Стрелков был признан виновным в призывах к экстремизму и осужден на четыре года колонии. На оглашение постановления апелляционного суда не пустили родственников Стрелкова, написала в Telegram-канале его супруга Мирослава Регинская.

Игорь Стрелков, резко критиковавший власти РФ с радикально провоенных позиций, был задержан в июле 2023 года. Поводом для уголовного преследования стали его посты в Telegram-канале.