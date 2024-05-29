Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии 2 29.05.2024, 21:31

Тегеран опроверг версию Лукашенко и белорусской пропаганды.

Версия о падении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена. Об этом говорится во втором отчете Генерального штаба Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы, передает иранский гостелеканал IRIB.

В документе указано, что специалисты исследовали обломки и части вертолета. Судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения воздушного судна со склоном возвышенности.

«Согласно отчету профильных экспертов, следов действий средств радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не обнаружено», — подчеркивает военное ведомство.

По его информации, экипаж вертолета выходил последний раз на связь за 69 секунд до аварии.

«Пока не будет выявлена основная причина аварии, анализ информации будет продолжаться», — говорится в заявлении.

23 мая иранский Генштаб опубликовал первый отчет по результатам расследования катастрофы. Согласно его выводам, корпус разбившегося вертолета президента Ирана не имеет никаких следов воздействия пуль. Отмечалось, что воздушное судно загорелось только после столкновения с поверхностью горы и за полторы минуты до аварии оно двигалось по запланированному маршруту.

Напомним, вертолет Раиси потерпел крушение 19 мая недалеко от Джульфы, города на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от иранской столицы Тегерана. Президент Ирана летал на нем в соседний Азербайджан, чтобы вместе с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым открыть плотину.

При крушении погибли президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Как сообщал Charter97.org, Лукашенко и его свита обвиняли Вашингтон в крушении вертолета с президентом Ирана.